«Тоттенхэм» может вернуть Эриксена в команду

«Тоттенхэм» может вернуть в команду датского полузащитника Кристиана Эриксена, с которым «Интер» разорвал контракт из-за действующих в Италии законов, касающихся использования кардио-дефибриллятора.

Об этом сообщает Todofichajes.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. «Интер» расторг с ним контракт 17 декабря, так как законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.