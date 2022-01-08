«Спартак», «Рубин» и «Крылья Советов» включились в борьбу за 18-летнего игрока «Чертаново»

Московский «Спартак», казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» заинтересованы в 18-летнем полузащитнике «Чертаново» Александре Коваленко.

По информации «РБ-Спорт», игрок отправится на сборы вместе с самарцами, которых тренирует экс-наставник «чертей» Игорь Осинькин.

В свою очередь, руководство «Рубина» лично общалось с игроком.

В текущем сезоне Коваленко провел 13 матчей в ФНЛ-2, в которых сделал две результативные передачи.

Любопытно, что после 18 туров все три команды являются соседями в турнирной таблице РПЛ: «Крылья» с 27 очками занимают восьмое место, следом идет «Спартак», у которого на четыре очка меньше, и на одно очко от красно-белых отстает «Рубин».