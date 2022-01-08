Полузащитник «Наполи» Зелиньский заразился коронавирусом

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Польши Петр Зелиньски заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, футболист сдал положительный тест и отправлен на изоляцию у себя дома. Источник отмечает, что поляк полностью вакцинирован, и какие-либо симптомы болезни у него отсутствуют.

В текущем сезоне Зелиньски провел 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал столько же результативных передач.

После 20 матчей подопечные Лучано Спаллетти с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.