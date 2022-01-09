Роналду обсудил со своим агентом возможный уход из «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб летом 2022 года.

Согласно информации The Sun, 36-летний португалец недоволен нынешней ситуацией в стане «красных дьяволов», а также результатами команды под руководством нового главного тренера Ральфа Рангника.

Отмечается, что нападающий уже провел беседу со своим агентом Жорже Мендешем на тему своего возможного трансфера в другой клуб по окончании сезона, если текущее положение дел «манкунианцев» не изменится в лучшую сторону.

Напомним, что Роналду выступает за Манчестер Юнайтед с августа прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. В нынешнем сезоне он отыграл за команду 21 матч, забил 14 голов и отдал три ассиста.

В данный момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очков после 19 туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.