«Фламенго» и «Палмейрас» поборются за подписание защитника «Локомотива» Мурило

Центральный защитник «Локомотива» Мурило может стать игроком одного из клубов чемпионата Бразилии.

По информации UOL, представители 24-летнего футболиста предложили «Фламенго» и «Палмейрасу» подписать их клиента. Отмечается, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Мурило присоединился к составу «Локомотива» в июле 2019 года. В общей сложности он провел за железнодорожников 71 матч, забил пять голов и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2024-го.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Крузейро». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.