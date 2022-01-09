Жиго может стать игроком «Марселя»

Руководство «Марселя» заинтересовано в подписании центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Как сообщает L'Equipe, французский клуб рассматривает кандидатуру 28-летнего француза в качестве усиления своей оборонительной линии летом 2022 года. Отметим, что по окончании текущего сезона футболист может покинуть стан красно-белых на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что игрока также хотят подписать «Лион», «Трабзонспор» и «Тигрес».

Напомним, что Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года – на его счету 96 проведенных матчей в составе столичной команды, в которых он забил девять голов и отдал пять ассистов.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета бельгийских «Гента» и «Кортрейка», а также французского «Арль-Авиньона».