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Газизов заявил, что «Краснодар» ответил отказом на предложение «Уфы» по трансферу Стоцкого

Российский защитник выступал за уфимцев в период с 2015 по 2018 годы.
09 января 2022 13:27
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался на тему возможного возвращения в клуб правого защитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого.

– Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся, – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Стоцкий выступал за «Уфу» с 2015 по 2018 годы. За это время он принял участие в 102 матчах, забил 10 голов и отдал 16 ассистов. Затем футболиста подписал «Краснодар» за два миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник отыграл восемь встреч. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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