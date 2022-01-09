Фернандеш назвал сообщения о своем переходе в «Барселону» первоапрельской шуткой

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о новостях португальского телевидения о том, что он в январе станет игроком «Барселоны».

«Я думал, что Новый год прошел совсем недавно, а оказывается уже наступило 1 апреля! Или это просто плохая журналистика?» - приводит слова Фернандеша Goal.com.

27-летний футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года, его контракт с «красными дьяволами» истечет 30 июня 2025 г.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «МЮ» 24 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав девять результативных передач.