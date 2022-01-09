Защитник «Севильи» Карлос может пополнить состав «Ньюкасла»

Центральный защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, в услугах 28-летнего бразильца всерьез заинтересован «Ньюкасл», рассматривающий кандидатуру футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии этой зимой. Отмечается, что клуб АПЛ предложил игроку четырехлетний контракт. При этом сумма предполагаемого трансфера пока неизвестна.

Напомним, что Карлос выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 117 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее «Ньюкасл» приобрел у «Атлетико» флангового защитника Кирана Триппьера.