«Лион» планирует заплатить за переход Азмуна три миллиона евро, «Зенит» требует вдвое больше

«Лион» и «Зенит» не могут прийти к согласию по поводу трансферной стоимости форварда петербуржцев Сердара Азмуна.

Как сообщает L'Equipe, французский клуб предложил за переход 27-летнего иранца этой зимой три миллиона евро, однако сине-бело-голубые хотят, чтобы представитель Лиги 1 увеличил свое предложение как минимум вдвое. В данный момент переговоры между командами продолжаются.

Ранее стало известно, что в услугах нападающего также заинтересован «Ньюкасл».

Напомним, что Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 ассиста. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, он станет свободным агентом летом 2022 года.