Юран считает, что карьера Кокорина в Европе закончена

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран уверен, что российский нападающий Александр Кокорин не будет играть в ведущих чемпионатах Европы после того, как покинет итальянскую «Фиорентину».

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чём, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?», - приводит слова Юрана RT.

В текущем сезоне 30-летний форвард принял участие в пяти матчах за «Фиорентину» в серии А и Кубке Италии, записав на свой счет лишь желтую карточку.

Контракт Кокорина с итальянской командой истекает 30 июня 2024 года.