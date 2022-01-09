«Милан» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Байи

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, руководство «россонери» продолжает поиски нового игрока в центр обороны своей команды после того, как стало известно, что до конца текущего сезона из-за травмы колена выбыл Симон Кьер.

Отмечается, что сделка по переходу 27-летнего футболиста «красных дьяволов» может состояться в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб намерен взять ивуарийца в аренду до лета 2022 года с правом возможного выкупа.

Напомним, Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года. За это время он отыграл за команду АПЛ 113 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Вильярреала» и «Эспаньола». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.