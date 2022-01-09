«ПСЖ» является фаворитом в борьбе за подписание Погба

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к тому, чтобы покинуть английский клуб летом 2022 года.

Согласно данным The Times, основным претендентом на 28-летнего француза является «ПСЖ», готовый подписать хавбека по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» предпримет попытку сохранить футболиста в своем составе, продлив с ним действующий контракт. По новому соглашению игрок будет получать около 600 тысяч евро в неделю. Ранее появилась информация, что в услугах хавбека также заинтересованы «Реал» и «Ювентус».

Напомним, Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отдав семь ассистов.