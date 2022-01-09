Зидан должен занять пост главного тренера «ПСЖ» летом 2022 года

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен» по окончании текущего сезона.

По информации Sport.es, руководство парижан достигло договоренности с 49-летний французом по поводу деталей его личного контракта. Тем самым, специалист заменит на данном посту Маурисио Почеттино. Ожидается, что аргентинец продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Англии.

Напомним, что Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2020/21. В данный момент он находится без команды. Вместе со «сливочными» тренер стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.