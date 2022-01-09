Экс-президент УПЛ занял одну из должностей в структуре «Черноморца»

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон будет работать в одесском «Черноморце». Об этом сообщает портал «Метарейтинг Украина».

Как сообщает источник, 45-летний функционер станет представителем нового генерального партнера клуба, а именно группы компаний Vertex United. При этом Генинсон заявил, что в ближайшее время команду должны пополнить иностранные игроки.

Напомним, что «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 14 очков после 18 сыгранных туров.