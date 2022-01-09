«Милан» разгромил «Венецию» и возглавил серию А

«Милан» в гостевом матче 21-го тура серии А победил «Венецию» со счетом 3:0.

Автором первого гола был Златан Ибрагимович (2-я минута), а главным героем встречи стал французский защитник Тео Эрнандес, который сначала забил с игры (48), а потом реализовал пенальти (59). Фол в своей штрафной совершил полузащитник Михаэль Свобода, за что был удален и оставил «Венецию» в меньшинстве.

Таким образом, «Милан» набрал 48 очков и возглавил серию А, однако у «Интера» (46 очков) два матча в запасе. «Венеция» с 17 очками идет 16-й.

В следующем туре «Венеция» 16 января примет на свое поле «Эмполи», а «Милан» на следующий день сыграет дома против «Специи».

Серия А

21-й тур

«Венеция» (Венеция) - «Милан» (Милан) - 0:3 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 2; Эрнандес, 48, 59 (пен.)

Удаление: Свобода ( «Венеция» ), 58