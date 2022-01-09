«Ницца» победила «Брест» в меньшинстве

«Ницца» в гостевом матче 20-го тура французской лиги 1 победила «Брест» со счетом 2:0.
Автором голов в данной встречи стали Каспер Дольберг (13-я минута) и заменивший его Анди Делор (79).
Отметим, что «Ницца» после удаления Моргана Шнедерлена с 20-й минуты была в меньшинстве.
Таким образом, команда, который руководит Кристоф Галтье, набрала 36 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. «Брест» остался на 12-й строчке с 25 очками.
В следующем туре «Ницца» 14 января примет на своем поле «Нант», «Брест» на следующий день сыграет в гостях против «ПСЖ».
Лига 1
20-й тур
«Брест» (Брест) - «Ницца» (Ницца) - 0:2 (0:1)
Гол: Дольберг, 13, Делор, 79
Удаление: Шнедерлен, 20 («Ницца» )
источник: «Советский спорт»