Колыванов рассказал, почему Кокорину вручили награду «Посмешище года»

Бывший нападающий итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов назвал причины, по которым российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина назвали «посмешищем года» на премии «Золотая урна».

«Кокорина просто решили поддеть. В Италии любят такое. Но давайте вспомним, с чего всё начиналось. Не забывайте, что незадолго до попадания в тюрьму он перенес разрыв крестообразных связок колена. Вылечился, потом попал в эту историю. В результате Александр потерял практически полтора года. Что бы он ни делал, просто не успевал восстанавливаться и приводить мышцы в порядок. После 30 лет организм уже не такой свежий. К сожалению, маловероятно, что нападающий вернется на прежний уровень... При этом претензий к Кокорину быть не может », - приводит слова Колыванова RT.

В текущем сезоне 30-летний форвард принял участие в пяти матчах за «Фиорентину» в серии А и Кубке Италии, записав на свой счет лишь желтую карточку.

Добавим, что россиянин перешел в итальянскую команду в январе прошлого года, но пропустил большинство матчей своей команды из-за различных повреждений. Контракт Кокорина с «фиалками» истекает 30 июня 2024 года.