«Бетис» в меньшинстве не удержал победу над «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

«Бетис» в гостевом матче 20-го тура испанской примеры сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.
В компенсированное к первому тайму время за «Бетис» забил Серхио Каналес, отметим, что севильская команда к том моменту была в меньшинстве после удаления Александре Морено (33-я минута).
Клуб из столицы Испании воспользовался численным преимуществом, отыгравшись во втором тайме, усилиями защитника Ивана Балью (70).
Таким образом, «Бетис» набрал 34 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы. «Райо Вальекано» идет седьмым, имея 31 очко.
18 января «Бетис» примет на своем поле «Алавес» и уже через три дня сыграет в гостях против «Эспаньола». «Райо Вальекано» 23 января ждет домашний матч с «Атлетиком».
Примера
20-й тур
«Райо Вальекано» (Мадрид) - «Бетис» (Севилья) - 1:1 (0:1)
Голы: Балью, 70 - Каналес, 45+2
Удаление: Марено ( «Бетис» ).