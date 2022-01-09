«Бетис» в меньшинстве не удержал победу над «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

«Бетис» в гостевом матче 20-го тура испанской примеры сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

В компенсированное к первому тайму время за «Бетис» забил Серхио Каналес, отметим, что севильская команда к том моменту была в меньшинстве после удаления Александре Морено (33-я минута).

Клуб из столицы Испании воспользовался численным преимуществом, отыгравшись во втором тайме, усилиями защитника Ивана Балью (70).

Таким образом, «Бетис» набрал 34 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы. «Райо Вальекано» идет седьмым, имея 31 очко.

18 января «Бетис» примет на своем поле «Алавес» и уже через три дня сыграет в гостях против «Эспаньола». «Райо Вальекано» 23 января ждет домашний матч с «Атлетиком».

Примера

20-й тур

«Райо Вальекано» (Мадрид) - «Бетис» (Севилья) - 1:1 (0:1)

Голы: Балью, 70 - Каналес, 45+2

Удаление: Марено ( «Бетис» ).