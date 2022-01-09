«Сассуоло» разгромил «Эмполи» в 21-м туре серии А

«Сассуоло» в гостевом матче 21-го тура серии А победил «Эмполи» со счетом 5:1.

В составе «Сассуоло» дубли оформили Джакомо Распадори (24-я и 71-я минуты) и Джанлука Скамакка (67, 90+1), также пенальти реализовал Доменико Берарди (12).

У «Эмполи» отличился Лиам Хендерсон (16). Отметим, что хозяева поля с 61-й минуты играли в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Маттиа Вити.

Таким образом, у обоих команд стало по 28 очков, за счет преимущества по очным встречам «Сассуоло» идет на девятом месте и опережает десятый «Эмполи».

«Сассуоло» 16 января примет на своем поле «Верону», а «Эмполи» сыграет в гостях против «Венеции»

Серия А

21-й тур

«Эмполи» (Эмполи) - «Сассуоло» (Сассуоло) - 1:5 (1:2)

Голы: Хендерсон, 16 - Берарди, 12 (пен.); Распадори, 21, 71; Скмакка, 67, 90+1

Удаление: Вити, 61