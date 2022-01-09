Голы 17-летнего Гордона и Фирмино помогли «Ливерпулю» пройти «Шрусбери Таун» в Кубке Англии

«Ливерпуль» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии победил «Шрусбери Таун» со счетом 3:1.

На гол нападающего Даниэля Удо (27-я минута), «мерсисайдцы» ответили точными ударами Кейда Гордона (34) и Роберто Фирмино (78), а также реализованным Фабиньо пенальти (44) и его голом в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что Гордон занял второе место среди самых молодых футболистов, забивавших за «Ливерпуль», Кейду на момент игры было 17 лет и 96 дней. В более раннем возрасте за «мерсисайдцев» забитым мячом отличался только Бен Вудберн (17 лет и 45 дней).

Кубок Англии

1/32 финала

«Ливерпуль» (Ливерпуль) - «Шрусбери Таун» (Шрусбери) - 4:1 (2:1)

Голы: Гордон, 34; Фабиньо, 44 (пен.), 90+3; Фирмино, 78 - Удо, 27