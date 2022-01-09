«Кельн» обыграл «Герту» и поднялся на шестое место в чемпионате Германии

«Кельн» в гостевом матче 18-го тура бундеслиги победил «Герту» со счетом 3:1.
На голы футболистов «козлов» Антони Модеста (30-я минута) Ондрея Дуды (32) и Яна Тильмана (90+1) хозяева поля ответили лишь точным ударом Владимира Дариды (57).
Таким образом, «Кельн» набрал 28 очков и поднялся на шестое место немецкой бундеслиги, «Герта» осталась с 21 очком на 12-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Кельн» 15 января примет на своем поле «Баварию», а «Герта» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».
Бундеслига
18-й тур
«Герта» (Берлин) - «Кельн» (Кельн) - 1:3 (0:2)
Голы: Дарида, 57 - Модест, 30, Дуда, 32, Тильман, 90+1
источник: «Советский спорт»