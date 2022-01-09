«Краснодар» избавится от Спаича, чтобы уложиться в лимит на легионеров

«Краснодар» определил футболиста, с которым придется расстаться из-за превышения лимита на легионеров после покупки парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

Лишним иностранцем в команде оказался другой игрок обороны Урош Спаич, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, «быки» хотели бы отдать своего футболиста в аренду в другой российский клуб, но, если они не получат согласия со стороны спортсмена, то будут настаивать на разрыве контракта, который истекает лишь летом следующего года. В этом случае Спаич получит предусмотренную данным соглашением компенсацию.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл за «Краснодар» в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.