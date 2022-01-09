«Севилья» обыграла «Хетафе» благодаря голу Рафы Мира

«Севилья» на своем поле оказалась сильнее «Хетафе» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу андалусийцев.
Единственный гол на 22-й минуте забил форвард Рафа Мир.
Таким образом, «Севилья» с 44 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 18 очков.
В следующем туре «Севилья» сыграет на выезде с «Валенсией» (19 января), а «Хетафе» примет дома «Гранаду» (20 января).
источник: «Советский спорт»