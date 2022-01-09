«Наполи» победил «Сампдорию», сохранив третье место в чемпионате Италии

Он уже побеждал Россию в стыках к ЧМ, правда, забил тогда в свои ворота… Вот кто станет визави Карпина в ключевом матче-2022

Сборная Польши, с которой россияне в марте проведут полуфинальный стыковой матч к ЧМ-2022, похоже, определилась с главным тренером. Им станет итальянец Фабио Каннаваро.