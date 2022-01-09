«Наполи» победил «Сампдорию», сохранив третье место в чемпионате Италии

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Сампдории» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу неопалитанцев.
Единственный гол на 43-й минуте забил нападающий Андреа Петанья.
Таким образом, «Наполи» с 43 очками сохранил третье место в турнирной таблице серии а. «Сампдория» располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 20 очков.
В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Болоньей» (17 января), а «Сампдория» примет дома «Торино» (15 января).
источник: «Советский спорт»