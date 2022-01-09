Две голевые передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе»

«Аталанта» на выезде уверенно переиграла «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу бергамасков.

В составе победителей дубль оформил Луис Муриэль (22-я и 76-я минуты). Также по одному голу забили Марио Пашалич (17-я), Руслан Малиновский (43-я), Йоаким Мехле (89-я) и Маттео Пессина (90+2). Российский полузащитник Алексей Миранчук вступил в игру на 73-й минуте и отметился двумя результативными передачами.

Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Науэля Молины (59-я) и Бету (88-я).

Таким образом, «Аталанта» с 41 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице серии а. «Удинезе» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Аталанта» примет дома миланский «Интер» (16 января), а «Удинезе» сыграет в гостях с туринским «Ювентусом» (15 января).