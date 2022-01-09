«Монако» в первом матче под руководством Клемана не смог обыграть «Нант»

«Монако» на выезде не смог обыграть «Нант» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что монегаски проводили первую игру под руководством нового тренера Филиппа Клемана. Российский полузащитник Александр Головин не смог помочь своим товарищам по команде из-за мышечной травмы.
Таким образом, «Монако» с 30 очками поднялся на седьмую позицию лиги 1. «Нант» остался на девятой позиции, имея в своем активе 29 очков.
В следующем туре «Монако» примет дома «Клермон» (16 января), а «Нант» отправится в гости к «Ницце» (14 января).
источник: «Советский спорт»