Ибрагимович забил 80 клубам в топ-5 лиг Европы в 21 веке

«Милан» обыграл «Венецию» (3:0) в 21-м туре чемпионата Италии.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. Таким образом, «Венеция» стала 80-м клубом в топ-5 лиг Европы, пропустившим гол от шведа.

Отметим, что в нынешнем столетии лишь Криштиану Роналду, сейчас выступающему за «Манчестер Юнайтед», удавалось достичь такого результата.

Ранее Ибрагимович защищал цвета «МЮ» в АПЛ, «Барселоны» в Ла Лиге, «ПСЖ» в лиге 1, «Интера» и «Ювентуса» в серии А.

Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня 2022 года. Действующая трансферная стоимость шведа составляет четыре миллиона евро по данным Transfermarkt.

В текущем сезоне Златан провел за миланский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.