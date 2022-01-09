Семин похвалил Миранчука после его двух голевых передач в матче «Удинезе» - «Аталанта»

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2). Хавбек отличился двумя голевыми передачами, вступив в игру на 73-й минуте.

«Леша - молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями, поздравляю его с этим. Леша показал, что способен помочь команде в нужный момент», - приводит слова специалиста Sport24.

В составе победителей дубль оформил Луис Муриэль (22-я и 76-я минуты). Также по одному голу забили Марио Пашалич (17-я), Руслан Малиновский (43-я), Йоаким Мехле (89-я) и Маттео Пессина (90+2).

Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Науэля Молины (59-я) и Бету (88-я).

Таким образом, «Аталанта» с 41 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице серии а. «Удинезе» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Аталанта» примет дома миланский «Интер» (16 января), а «Удинезе» сыграет в гостях с туринским «Ювентусом» (15 января).