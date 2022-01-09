Смородская считает, что Миранчуку нужно срочно покинуть «Аталанту»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2). Хавбек отличился двумя голевыми передачами, вступив в игру на 73-й минуте.

«Две голевые передачи - хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» - не его команда, ему нужно срочно уходить», - приводит слова Смородской «СЭ».

В составе победителей дубль оформил Луис Муриэль (22-я и 76-я минуты). Также по одному голу забили Марио Пашалич (17-я), Руслан Малиновский (43-я), Йоаким Мехле (89-я) и Маттео Пессина (90+2).

Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Науэля Молины (59-я) и Бету (88-я).

Таким образом, «Аталанта» с 41 очком занимает четвертую позицию в турнирной таблице серии а. «Удинезе» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Аталанта» примет дома миланский «Интер» (16 января), а «Удинезе» сыграет в гостях с туринским «Ювентусом» (15 января).