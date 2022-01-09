«Ювентус» вырвал победу у «Ромы» в матче с семью голами и удалением

Туринский «Ювентус» на выезде оказался сильнее столичной «Ромы» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «старой синьоры».

В составе победителей отличились Пауло Дибала (18-я минута), Мануэль Локателли (70-я), Деян Кулушевски (74-я) и Маттиа Де Шильо (77-я).

Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Тэмми Абрахама (11-я), Генриха Мхитаряна (48-я) и Лоренцо Пеллегрини (53-я).

Отметим, что на 81-й минуте с поля был удален защитник туринцев Матейс Де Лигт за игру рукой в штрафной своей площади. После чего был назначен пенальти, который не смог реализовать Пеллегрини.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 38 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы серии а. Подопечные Жозе Моуринью опустились на восьмую строчку, имея в своем активе 32 очка.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Удинезе» (15 января), а «Рома» сыграет на своем поле против «Кальяри» (16 января).