Полузащитник «Лилля» Языджи согласился перейти в ЦСКА

Полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи согласился продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает турецкий телеканал 61saat.

По информации источника, футболист договорился с армейцами и в скором времени переедет в Россию.

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за французскую команду 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.