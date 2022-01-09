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Агент Языджи отреагировал на информацию о том, что его клиент согласился перейти в ЦСКА

Ранее сообщалось, что футболист французского «Лилля» в скором времени переедет в Россию.
09 января 2022 23:40

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о том, что его клиент согласовал контракт с московским ЦСКА.

«Информация, что наша сторона и клуб договорились? Нет, это не так», - приводит слова Адема «СЭ».

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за французскую команду 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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