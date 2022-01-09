Легенда «МЮ» Рой Кин раскритиковал «Арсенал» после вылета из Кубка Англии: Команда из паба

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике игру лондонского «Арсенала» в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форрест» (0:1).
«Арсенал» выглядит как «Реал», но играет как команда из паба. Все было настолько плохо. Скорость передач и принятия решений - все ужасно», - приводит слова Кина Daily Mail.
Единственный гол на 83-й минуте забил нападающий Льюис Грэббан.
Таким образом, в 1/16 «Ноттингем Форест» сыграет с действующим победителем турнира «Лестером».
источник: The Daily Mail