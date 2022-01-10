Шевченко может быть уволен из «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может покинуть свой пост в самое ближайшее время.

Согласно данным Telenord, руководство генуэзцев недовольно результатами команды под руководством 45-летнего украинца и готово рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта со специалистом. Отмечается, что «грифонов» могут возглавить Давиде Баллардини или Роландо Маран, ранее уже тренировавшие клуб.

Напомним, что Шевченко руководит «Дженоа» с ноября прошлого года. При нем команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Контракт украинца рассчитан до конца сезона-2023/24.

В данный момент красно-синие занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков после 21 сыгранного тура.