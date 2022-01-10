Полузащитник «Анже» Фюльжени не станет игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно

Руководство ЦСКА был заинтересован в подписании центрального полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени.

Как сообщает L'Equipe, армейский клуб изучал возможность приобретения 25-летнего игрока этой зимой, однако им не удалось достичь договоренности с французской стороной по поводу трансфера футболиста.

Отмечается, что в данный момент команда РПЛ переключила свое внимание на хавбека «Лилля» Юсуфа Языджи – красно-синие планируют арендовать турка до конца текущего сезона с правом возможного выкупа.

Напомним, что Фюльжени является воспитанником академии «Валансьена». В июле 2017 года француз стал игроком «Анже». С тех пор он принял участие в 142 матчах, забил 22 гола и отдал 15 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.