Экс-наставник «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность подписания контракта с бывшим главным тренером «Норвича» Даниэлем Фарке.

По информации «Чемпионата», российский клуб ведет переговоры с 45-летним немцем по поводу деталей его личного соглашения. Отмечается, в данный момент специалист является главным кандидатом на пост нового наставника «быков».

Напомним, что Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 по 2021 годы. При нем клуб дважды выходил в АПЛ из Чемпионшипа. В ноябре прошлого года специалист покинул стан «канареек» из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне-2021/22.

Добавим, что в начале января «Краснодар» объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.