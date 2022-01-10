Рангник заявил, что Кавани не покинет «Манчестер Юнайтед» этой зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал свое мнение по поводу возможного ухода из клуба нападающего Эдинсона Кавани.

Ранее появилась информация, что 34-летний уругваец может покинуть стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на футболиста является «Барселона».

– У меня состоялся разговор с Эдинсоном. Он сказал, что не уйдет из команды в январе. Надеюсь, что он продолжит отдавать все свои силы на футбольном поле и будет примером для молодых игроков, – приводит слова Рангника журналист BBC Саймон Стоун на своей странице в Twitter.

Напомним, что Кавани присоединился к «МЮ» в октябре прошлого года. В общей сложности он провел за клуб 50 матчей, забил 19 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в четыре миллиона евро.