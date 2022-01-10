Константин Марадишвили: На данном этапе карьеры нет смысла говорить о выступлении за сборную Грузии

Опорный полузащитник «Локомотива» Константин Марадившили ответил на вопрос о том, рассматривал ли он возможность выступать за сборную Грузии.

Напомним, что на счету 21-летнего игрока шесть проведенных матчей в составе молодежной сборной России.

– Раньше рассматривал два варианта – и Грузию, и Россию. Но не стал ничего менять. Сейчас играю в России, постоянно вызываюсь в молодежку. На данном этапе о сборной Грузии бессмысленно говорить. Но хочется сказать спасибо всем грузинским болельщикам – пишут мне, зовут играть за сборную Грузии, – приводит слова Марадишвили Sport24.

Отметим, что Марадишвили родился в Москве. При этом он имеет грузинские корни. Футболист воспитывался в академии ЦСКА с 2007 года. За взрослую команду армейцев он отыграл 49 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

В сентябре прошлого года хавбек перешел в «Локомотив» – на его счету 17 проведенных встреч за железнодорожников, в которых он отличился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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