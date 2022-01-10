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Мухсин Мухамадиев о попадании «железнодорожников» в топ-50 европейского клубного рейтинга

В обновленном рейтинге УЕФА столичный клуб расположился на 48-е месте
Мухсин Мухамадиев о попадании «железнодорожников» в топ-50 европейского клубного рейтинга
10 января 2022 11:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Экс-форвард «Локомотива», «Спартака» и душанбинского «Памира», занимавший посты главного тренера сборной Таджикистана и спортивного директора «Рубина» Мухсин Мухамадиев поделился мнением о попадании «железнодорожников» в топ-50 европейского клубного рейтинга:

– Ни одно набранное очко не пропадет, лишний раз в этом убедился. Можно поздравить «Локо» с таким радостным событием, продвижение по коэффициентной лестнице заметное, тем более – команда обошла в этом сезоне и «Краснодар», и ЦСКА, поднялась на 48-е место. Выше сейчас из российских клубов только «Зенит». Это дает надежду на то, что 2022 год станет еще успешнее для строящейся по лекалам высококачественных европейских проектов команды Маркуса Гисдоля, приобретения настраивают на оптимистический лад.

источник: «Советский спорт»
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