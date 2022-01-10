Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА после ухода из «Краснодара»

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Василий Березуцкий вернется в ЦСКА.

Согласно данным Sport24, 39-летний россиянин в скором времени присоединится к тренерскому штабу армейцев.

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.