Тренер «Лиона» надеется на переход Азмуна во французский клуб этой зимой

Главный тренер «Лиона» Петер Бош высказался на тему возможного перехода в клуб форварда «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что французский клуб предложил три миллиона евро за трансфер 27-летнего иранца, однако сине-бело-голубые планируют заработать на продаже своего футболиста в полтора раза больше. В данный момент переговоры между командами продолжаются.

– Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня, – цитирует Боша Footmercato.

Напомним, что Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 ассиста. Его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.