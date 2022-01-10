Роналду может пополнить состав «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, руководство сине-гранатовых находится в хороших отношениях с агентом португальского футболиста Жорже Мендешом. По этой причине представитель 36-летнего игрока может рассмотреть вариант с переходом своего клиента в испанский клуб.

Ранее стало известно, что форвард уже обсудил с Мендешом свой возможный уход из стана «красных дьяволов» в ближайшее время. Отмечается, что футболиста не устраивает нынешнее положение дел в команде АПЛ.

Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. В нынешнем сезоне он отыграл за команду 21 матч, забил 14 голов и отдал три результативных передачи.