Василий Березуцкий полетит вместе с ЦСКА на первый тренировочный сбор команды

Стало известно о том, когда бывший ассистент главного тренера «Краснодара» Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу ЦСКА.

Согласно данным портала «Метарейтинг», 12 января отечественный специалист вместе основной командой армейцев отправится на первый тренировочный сбор, который состоится в Кампоаморе (Испания). Отмечается, что красно-синие уже приобрели Василию билеты на самолет.

По информации источника, в ближайшее время столичный клуб официально объявит о возвращении 39-летнего россиянина.

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.