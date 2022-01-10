Михаил Боярский: Найти замену Азмуну невозможно – «Зениту» нужно удержать Сердара любым способом

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил возможный уход из клуба форварда Сердара Азмуна.

Отметим, что в подписании 27-летнего иранца в зимнее трансферное окно всерьез заинтересован «Лион», готовый предложить петербуржцам три миллиона евро за футболиста. При этом сине-бело-голубые хотят заработать на продаже нападающего в полтора раза больше.

– Таких игроков в РПЛ точно нет. Найти ему замену невозможно! Я его боготворю! И я безумно счастлив, что он сейчас в «Зените». Идеальный вариант. Нужно достать все резервы и удержать Сердара любым способом, – цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче клуба во всех турнирах, отличившись десятью забитыми мячами и четырьмя ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.