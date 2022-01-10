«Динамо», «Локомотив» и ЦСКА поборются за приобретение Уткина

Центральный полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара» до конца текущего сезона, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян на своем YouTube-канале.

Как утверждает источник, в услугах 22-летнего россиянина заинтересованы три команды РПЛ, а именно «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

Добавим, что в нынешнем сезоне Уткин отыграл 18 матчей за грозненцев во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. При этом действующий контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.