Александр Самедов: Было бы красиво, если Роналду закончил бы свою карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Барселону».

Ранее стало известно, что португальский футболист уже провел переговоры со своим агентом Жорже Мендешом на тему вероятного ухода из английской команды в ближайшее время. Представитель форварда готов предложить каталонцам подписать его клиента.

– Роналду может уйти в «Барселону»? Что ж, перейдет из одного суперклуба в другой суперклуб. Хотя это странно: он столько лет играл в «МЮ», начинал там. Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины, и он действительно недоволен, – приводит слова Самедова «Газета.Ru».

Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. В нынешнем сезоне он отыграл за команду 21 матч, забил 14 голов и отдал три результативных передачи.