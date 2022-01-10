Агент Сергеева заявил, что игрок практически согласовал контракт с «Зенитом»

Футбольный агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о ходе переговоров относительно перехода его клиента в петербургский «Зенит».

«Личный контракт с «Зенитом» Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами. Они пока договариваются. Медосмотр для «Зенита» Иван уже прошел», - приводит слова Штромбергера Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).