«Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых футболистов

Менеджер Антар Яхья до конца текущей недели заключит контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Яхья кроме игр в составе сборной Алжира известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, после 18 туров красно-белые с 23 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.