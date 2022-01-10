Семин - о возвращении Березуцкого в ЦСКА: Мне очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.

«Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что с августа 2020-го по апрель 2021 года Березуцкий был ассистентом Виктора Гончаренко в ЦСКА. Затем он покинул стан красно-синих вместе с белорусским специалистом, перейдя в «Краснодар». В начале января Василий ушел из краснодарского клуба.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 18 сыгранных туров.